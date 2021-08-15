  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Afganistan'da hükümet güçleri ve Taliban arasında yaşanan çatışmalarda Taliban üstünlüğü iyice ele geçirdi. Örgüt, Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele aldı. Kabil'dekilerin de tahliye için sıraya girmesinin ardından kentteki uzun araç kuyrukları görüntüleri basına yansıdı.

ABD'DE DE KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ BOŞALTIYOR
Taliban militanları Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdi. Bu gelişmelerin ardından ABD'de hızla harekete geçti. Amerikan askerleri Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladı.

 EŞREF GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ
Kabil'in merkezinde gergin bekleyiş ve kaos ortamı devam ederken, dikkat çeken bir haber geldi. Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı haberine göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etti.

Etiketler taliban başkent kabil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı
8 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Rüzgar Erkoçlar'ın son hali şaşırttı
İlayda Alişan yüzündeki değişim ile olay oldu
Gülşen sahne kıyafetiyle yine olay oldu!
Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen uyardı: Türk askeri tehlikede
Afganistan uyruklu kişinin cinsel istismar girişimi sonrası yaralanan genç kızın babası konuştu
Demet Akalın yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye verdiği sözü tuttu
İç karartan görüntüler: Tamamen kurudu
Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu
Şeyma Subaşı bikinili pozları ile nefes kesti