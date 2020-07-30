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  3. 30 Temmuz 2020 21:12

Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

Afganistan’da bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 30 yaralı
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Afganistan’ın başkenti Kabil’in güneyinde yer alan Logar vilayetinin şehir merkezinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin ise yaralandığı duyuruldu.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA
Taliban tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise “Logar patlaması bizim tarafımızdan gerçekleştirilmedi” denildi.

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