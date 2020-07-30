Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in güneyinde yer alan Logar vilayetinin şehir merkezinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin ise yaralandığı duyuruldu.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise “Logar patlaması bizim tarafımızdan gerçekleştirilmedi” denildi.