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  3. 09 Şubat 2021 16:08

Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde demir yolunda güvelik güçlerini taşıyan araca yönelik bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü
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Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Deh Surh bölgesinde İran-Afganistan demir yolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Katali, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, birinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

saldırı , afganistan
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