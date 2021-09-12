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Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi öldürüldü

Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi öldürüldü

Afganistan'da Taliban'a karşı direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin şoförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

AZİZİ'NİN NEREYE GİTTİĞİ BİLİNMİYOR
Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti. Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

SALİH'İN TACİKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih'in Taliban'ın ülkenin tamamını kontrol altına alması sonrasında Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.

Etiketler taliban afganistan
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