Afganistan'da direnişin son kalesi: ''Efsane komutan''ın oğlu Taliban'a meydan okudu

Pazar günü Kabil'e giren Taliban, 20 yıl sonra Afganistan'da kontrolü ele geçirdi. Binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketi Pencşir vilayetinde toplanıyor. Hükümetin ağır silahları sevk ettiği vilayet direnişin son kalesi olarak nitelendiriliyor.

Dünya pazar günü Taliban'ın Kabil'e girmesi ile birlikte günlerdir tabiri caizse Afganistan ile yatıp kalkıyor.

Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, Taliban karşıtı koalisyon Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde toplanıyor.

Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor.

Bölgeden gelen son görüntülerde vilayette hükümete ait helikopterlerin olduğu ve ağır silahlı direnişçilerin kentin güvenliğini sağladığı görülüyor.

Aynı görüntülerde Afgan Güvenlik Güçlerine ait Humvee tipi silahlı askeri ciplerin vilayetteki stadyumun önüne toplandığı görülüyor.

Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin yeni lideri olarak gösteriliyor.

Ancak vilayetteki savaşçı sayısı ve askeri gücün boyutu net olarak bilinmiyor. 'Direnişin son kalesi' olarak anılan vilayet 1990'lardaki iç savaş sırasında Taliban'a karşı verdiği mücadele ile adından söz ettirmişti.

'EFSANE KONUTAN'IN OĞLU İLK ATEŞİ YAKTI!

Taliban'a karşı verdiği mücadele ile hafızalara kazınan ve 'efsane komutan' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu olan Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini dün ateşlemişti.

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.