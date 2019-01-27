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  3. 27 Ocak 2019 14:27

Afganistan'da FETÖ okullarına operasyon

Afgan polisi, Afganistan'da Mezarı Şerif ve Herat kentlerinde bulunan 3 FETÖ okuluna operasyon düzenledi.

Afganistan'da FETÖ okullarına operasyon
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Afganistan'ın Mezarı Şerif kentinde yer alan FETÖ okulu Mezarı Şerif Erkek Lisesi'ne 25 Ocak Cumartesi günü yerel saatle sabah 02:30 sularında Afgan güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Öte yandan aynı gün yerel saatle sabah 06:00'da Afgan güvenlik güçleri ülkenin Herat kentinde bulunan FETÖ'ye ait kız lisesi ve kız yurduna da operasyon yaptı.

Her iki perasyon sonucu FETÖ ile bağlantılı 6 öğretmenin de aralarında olduğu en az 40 kişi gözaltına alındı.

ÜLKEDE FETÖ'YE AİT 3 OKUL TMV'YE DEVREDİLDİ

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait erkek, kız ve Herat kız lisesinden oluşan üç okulun yönetimi Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi.

Türkiye ve Afganistan'ın eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.

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