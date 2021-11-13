Afganistan'da Şiilerin yaşadığı mahallede patlama: Ölü ve yaralılar
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Şiilerin yoğun yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Reuters haber ajansı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Şiilerin yoğun yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
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