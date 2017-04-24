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  1. 24 Nisan 2017 10:27

Afganistan'da siyasi deprem

Afganistan'da hafta sonu 140 kişinin öldüğü saldırının ardından Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın görevi bıraktığı duyuruldu.

Afganistan'da siyasi deprem
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Afganistan'da hafta sonu askeri üsse Taliban'ın yaptığı baskın, siyasi depreme yol açtı. 140 askerin öldürüldüğü baskının ardından bugün istifa haberleri geldi.

Başkanlık Sarayı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın görevini bıraktığı duyuruldu. Açıklamada, Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Savunma Bakanı Abdullah Habibi and Genelkurmay başkanı Kadem Şah Şahim'in istifalarını kabul ettiği belirtildi.

Mezar-ı Şerif yakınlarındaki üsse gelen asker kıyafetli Taliban teröristleri, 140 kişiyi öldürmüştü.

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