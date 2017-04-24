Afganistan'da siyasi deprem

Afganistan'da hafta sonu askeri üsse Taliban'ın yaptığı baskın, siyasi depreme yol açtı. 140 askerin öldürüldüğü baskının ardından bugün istifa haberleri geldi.

Başkanlık Sarayı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın görevini bıraktığı duyuruldu. Açıklamada, Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Savunma Bakanı Abdullah Habibi and Genelkurmay başkanı Kadem Şah Şahim'in istifalarını kabul ettiği belirtildi.

Mezar-ı Şerif yakınlarındaki üsse gelen asker kıyafetli Taliban teröristleri, 140 kişiyi öldürmüştü.