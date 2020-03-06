Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı törene saldırı anı kamerada

Taliban’la barış anlaşması imzalanarak yeni bir sürece girilen Afganistan’da sular bir türlü durulmuyor.

Başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında silahlı ve bombalı saldırıda bulunuldu.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah’ın da söz konusu törende bulunduğu öğrenildi. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Abdullah’ın sözcüsü olayın ardından Reuters’a açıklamalarda bulunurken, “Saldırı büyük bir patlamayla başladı. Roket düşmüş gibiydi. Abdullah ve bazı diğer siyasetçiler yara almadan kaçmayı başardı” dedi.

Patlamanın ardından silah seslerinin yükseldiği öne sürülürken, İçişleri Bakanı Sözcüsü Nasrat Rahimi, özel kuvvetlerin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.