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Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını DEAŞ üstlendi.

Associated Press'in (AP) haberinde DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlediği terör saldırısında Şii Hazaraları hedef aldığı belirtildi.

Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği,143 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler DEAŞ afganistan saldırı
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