Afganistan'dan Türkiye'ye telefon: Sevgili dostum, hayatım tehlikede

Taliban'ın, Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası yaşananlar tüm dünyanın gündemine oturmuşken, cehennemi yaşayan ülkeden Türkiye'ye gelen bir telefonun detayları ortaya çıktı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban ülkenin hakimiyetini ele geçirdi. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan'a gitti. Tam anlamıyla kaosu yaşayan ülkeden kaçmak isteyen binlerce kişi havaalanlarına akın etti. Ülkeyi terk etmek için uçakların üzerinde gitmeye çalışan ve düşen insanların görüntüsü tüm dünyanın kanını dondururken, Taliban'ın hedefindeki isimler de birer birer ülkeyi terk ediyor ya da etmeye çalışıyor. Özellikle siyasetçiler hayatlarını kurtarmak için ülkeden çıkış yolu ararken, bu kurtarmaların birinde Türkiye'nin de rol oynadığı ortaya çıktı.



"SEVGİLİ DOSTUM, HAYATIM TEHLİKEDE"

Yaşanan telefon trafiğini bugünkü köşe yazısında paylaşan Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, pazar günü saat 23.00 sıralarında, 2003-2006 arasında NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yapmış olan siyasetçi Hikmet Çetin'in telefonun çaldığını aktardı. Afganistan'dan gelen telefonun eski dışişleri bakanı Rengin Dadfar Spanta'a ait olduğunu Aktaran Alçı, Spanta'nın, "Sevgili dostum, hayatım tehlikede. Yanımda Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar da var. Buradan kaçmazsak büyük ihtimalle öleceğiz." dediğini belirtti.

Hikmet Çetin'in de bunun üzerine önce Dışişleri Bakanlığını, daha sonra da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradığı ve iki siyasetçinin ilerleyen saatlerde ülkeden çıkarıldığı ortaya çıktı.