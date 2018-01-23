Afrin harekatı için hangi ülke, ne dedi ?

Amerika Birleşik Devletleri'nden Afrin Harekatı'na ilişkin arka arkaya açıklamalar yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliytelerinden endişeliyiz" dedi.

Tillerson, gerekirse Suriye'de güvenli alan oluşturulmasi için Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini de vurguladı.

BEYAZ SARAY'DAN ÇAĞRI

Beyaz Saray'dan gelen açıklamada ise, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini kısıtlama çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye aldıklarını ancak operasyonun kapsam ve süresinin kısıtlandırılması gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü de, hem harekatla ilgili hem da Türkiye'nin kaygılarına ilişkin Türk yetkililerle görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

PESKOV: ANKARA İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Rusya'dan yapılan açıklama ise, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Ankara ile temas halinde olduklarını, harekatı yakından takip ettiklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ABD'ye yüklendi. Lavrov, Washington'ın Kürtler arasında ayrılıkçı fikirleri teşvik ettiğini söyledi.

Gelecek hafta Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Listeye Kürt temsilciler de eklendi" dedi. PYD'nin Kongre'ye katılıp katılmayacağı konusunda ise açıklama yapmadı.

İNGİLTERE: TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ

İngiltere'den de Afrin Harekatıyla ilgili açıklama geldi. Başbakanlık sözcüsü, Türkiye'nin sınırlarını korumasının meşru olduğunu, Türkiye ile yakın çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

MOGHERINI: DAEŞ'LE MÜCADELEYE ODAKLANILMALI

Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini de Afrin’deki gelişmelerden kaygı duyduklarını söyledi. Mogherini, “İnsani yardımlara ve DAEŞ’le mücadeleye odaklanılmalı” dedi.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye konulu toplantının ardından konuşan Fransa Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi, "Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliğin tırmanmasından endişe duyduklarını" belirtti.

BM temsilcisi, "Fransa Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor. Türkiye'ye Suriye'deki oldukça değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor"diye konuştu.

ARAP ÜLKESİ RAHATSIZ OLDU



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Afrin'de gerçekleştirilen operasyonun Arapların güvenliğine tehdit oluşturacağını belirtti.

Karkaş, “Afrin’i çevreleyen gelişmeler, Arap ulusal güvenliğini gerçekçi ve çağdaş bir temelde yeniden kurmanın ve onarmanın önemini bir kez daha doğrulamıştır, aksi taktirde birliğin olmaması durumunda Arap ülkeleri yol geçen hanı oluyor."dedi.



İRAN: BİR AN ÖNCE SONA ERMESİNİ UMUYORUZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran, Suriye’nin Afrin kentinde yaşanan gelişmeleri yakından tedirginlikle takip ediyor ve söz konusu operasyonun bir an önce sona ermesini, Türkiye ile Suriye sınır hattında krizin derinleşmesi ve büyümesinin önlenmesini umuyor. Afrin’de krizin devam etmesi Suriye’nin kuzey bölgelerinde bulunan terör gruplarının yeniden güçlenmesine ve Suriye’de savaş ateşinin yeniden alevlenmesine sebep olabilir." ifadelerini kullandı.