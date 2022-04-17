Akdeniz açıklarında göçmen faciası: 6 ölü, 29 kayıp

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğunu, 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğunu, 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

IOM’dan yapılan açıklamada, “Libya'nın Sabratha kenti açıklarında dün 35 göçmeni taşıyan küçük bir ahşap tekne alabora oldu. 6 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, 29 kişinin kayıp ya da ölü olduğu tahmin ediliyor. Sadece bu hafta Libya'da en az 53 göçmenin öldüğü veya kaybolduğu bildirildi. Akdeniz'de devam eden can kayıpları normalleştirilmemelidir. Faaliyete geçmemek insan hayatıyla ödenmektedir. Daha fazla ölüm ve acıyı önlemek için özel arama ve kurtarma kapasitesine, güvenli bir karaya çıkma mekanizmasına acilen ihtiyaç vardır” denildi.

4 NİSAN'DA 90 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nisan ayının henüz başlarında yine Libya’dan yola çıkan bir tekne batmış ve 90 kişi hayatını kaybetmişti. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, teknenin batmasını, ‘Bir diğer Akdeniz trajedisi’ olarak değerlendirerek, “Bir başka Akdeniz trajedisinde 90'dan fazla kişi öldü. Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömert ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere yapmalı ve nasıl yapacağını düşünmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

DHA