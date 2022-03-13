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Akdeniz'de göçmen faciası: 19 kişi öldü

Akdeniz'de göçmen faciası: 19 kişi öldü

Libya’nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında, göçmenleri taşıyan tekne battı. Tekne faciasında 19 kişi hayatını kaybetti.

Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfından yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Öte yandan 3 göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

 

Etiketler göçmen gemi tekne libya akdeniz
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