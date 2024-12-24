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Akdeniz'de kargo gemisi battı

Akdeniz'de kargo gemisi battı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz sularında bir Rus kargo gemisinin battığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiğini ve geminin su alarak battığını bildirdi. Bakanlığa bağlı Kriz Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait ‘Ursa Mayor’ adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda gemi su alarak battı.

Yetkililer, gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ünün kurtarıldığını, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Etiketler akdeniz rus kargo gemisi gemi battı
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