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Akılalmaz ceza: Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın bilincini kaybedene kadar...

Akılalmaz ceza: Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın bilincini kaybedene kadar...

Hindistan'ın Batı Bengal'deki Madhya Krishnapur köyünde yaşanan korkunç bir olay dünyada büyük yankı uyandırdı.

Hindistan'ın Batı Bengal'deki Madhya Krishnapur köyünde meydana meydana gelen olay yerel kaynaklarda yerini aldı. Evli olan bir kadının başka bir erkekle ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine bütün halk eşe ceza vermek üzere bir araya geldi. 15 kişilik bir çete tarafından halka açık bir yerde dövülen kadının yerel raporlara göre sözde sevgilisiyle evlenmeye zorlandığı belirtildi.

“YAZILI BİR ŞİKAYET GELMEDİ”

Teliamura Alt Tümen Polis Memuru (SDPO) Sonacharan Jamatia, haber ajansı Press Trust of India'ya açıklamalarda bulundu. İsmi açıklanmayan ve kimliği gizli tutulan kurbanla görüşmeye gideceklerini belirten Jamatia, “Gerçek olayı öğrenmek için kurbanla görüşmek üzere bir ekip göndereceğiz. Polise henüz yazılı bir şikayet gelmedi ancak iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatılacak” dedi.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Gazetecilere olayın aslını anlatan kadın, kocasının onu evlilik dışı bir ilişki yaşamakla suçlarken 15 kişilik bir grup tarafından kaçırıldığını söyledi. Bilincini kaybedene kadar darp edildiğini ifade eden kadın aynı zamanda sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin de fiziksel tacize uğradığını söyledi.

Etiketler koca aldatma erkek
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