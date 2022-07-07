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Akılalmaz intikam: Kendisini aldatan kocasının penisini iki kez kesti

Akılalmaz intikam: Kendisini aldatan kocasının penisini iki kez kesti

Çin’de kocasının kendisini aldattığı öğrenen bir kadın akılalmaz bir intikam planı yaptı.

Central European News'in haberine göre, beş çocuk babası Fan Lung, gizli sevgilisine karısının telefonundan bir mesaj göndermek istedi. Mesaj ekranını yanlışlıkla açık bırakan adam karısının büyük bir öfkesiyle karşılaştı. Aldatıldığını öğrenen 21 yaşındaki Feng, kocasının uyuduğu sırada makasla cinsel organını kesti.

İKİNCİ KEZ AYNI ACIYI YAŞADI
Büyük bir acıyla uyanarak can havliyle hastaneye giden adamın cerrahi müdahalenin sonunda cinsel organının yerine dikildi. Ancak öfkesi bir türlü dinlenmeyen kadın hastane odasına gizlice girerek kocasının cinsel organını ikinci kez kesti ve camdan aşağı attı. Cinsel organı kesilen adam çok kan kaybetmesine rağmen karısını çıplak bir şekilde hastanenin bahçesinde kovalamaya başladı.

CİNSEL ORGANI KAYBOLDU

Bir hastane sözcüsü, "Personel ne olduğunu görmek için dışarı çıktı ve bacaklarından aşağı akan kanla koşan bir adam ile onunla tartışan kadını gördü. Çaresiz arama çabalarına rağmen, yetkililer Lung'un cinsel organını bulamadılar. CEN'e göre polis, bir sokak köpeği veya kedisi tarafından tesadüfen bulunmuş olabileceğine inanıyor.

Lung’un 21 yaşındaki sevgilisi Hung ise yapay penis ameliyatı sırasında sevdiği adama destek olarak, “Doğurganlığını kaybetmiş olması önemli değil.Zaten beş çocuğu var." dedi.

Etiketler koca aldatma
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