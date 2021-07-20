Akıncı'dan Erdoğan'a çok sert ''Külliye'' yanıtı

KKTC Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" olarak duyurduğu külliye projesi için "Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günler öncesinden “müjde” olarak nitelendirdiği ve dün Kuzey Kıbrıs parlamentosunda açıkladığı Külliye projesi, KKTC Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından eleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Facebook hesabından paylaştığı açıklamasında, “Kuşkusuz ihtiyaca göre, yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler” dedi.

“GECEKONDU” SÖZÜNE GÖNDERME

Akıncı’nın paylaşımı şu şekilde:

“KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939’dur. Dr. Fazıl Küçük’ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanına 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı. Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı, bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkıp tehlikeli duruma geldiğinden, 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık. “Gecekondu” yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapı ise ayakta durmaya devam ediyor. Kuşkusuz ihtiyaca göre, yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler. Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür.”