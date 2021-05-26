Alaska'da kırmızı alarm: Volkan harekete geçti
Alaska'daki Great Sitkin Adası'nda bulunan volkanın aktif hale gelmesi nedeniyle kırmızı alarm verildi.
Alaska Volkan Gözlemevi (AVO) ve US Geological Survey (USGS) Alaska'daki volkanın aktif hale geldiğini açıkladı.
Açıklamada patlama nedeniyle bölgede kül bulutu olduğu bilgisine yer verildi.
AVO, harekete geçen volkan ile ilgili 'atmosfere önemli miktarda volkanik kül salınımı' anlamına gelen kırmızı alarm verdi.
AVO, ek patlamalar olabileceği konusunda uyardı.
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