Aldatılan kadın, kocasıyla içki içen kadını öldürdü

Brezilya'nın Tiangua şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Dayane Rafaelle da Silva Rodrigues, 18 Şubat tarihinde kocasının başka bir kadınla içki içtiği mekana silahla girip kocası ile oturan kadını öldürdü.

ARKADAŞLARI DA VARDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde Dayane'nin öldürdüğü 26 yaşındaki Djaiane Batista Barros ile Dayane'nin kocası Rodrigues'in bir grup ile aynı masada içki içtikleri görülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Kamera kayıtlarında, gruptakilerin Dayane'nin silahla mekana girdiğini görünce kaçmaya çalıştığı ve kocası ile karşı karşıya oturan kadının kafasına merminin isabet ettiği anlar yer alıyor. Korku dolu anlarda, mekanda bulunan 24 yaşındaki bir erkek de yaralanıp hastanede tedavi altına alındı.

KOCASININ SÜREKLİ AYNI ŞEYİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Dayane, verdiği ifadede kocasının sürekli olayın meydana geldiği mekanda eskort kadınlar ile buluştuğunu, buna sinirlenip kocasının etrafındaki kadınları dağıtmak için havaya rastgele ateş ettiğini, öldürdüğü kadını tanımadığını söyledi. Dayane'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.