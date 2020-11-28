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  3. 28 Kasım 2020 14:35

Aldığı sıvıda alkol olup olmadığını test etmek istedi, ölümden döndü

Rusya’da aldığı sıvıda alkol olup olmadığını test eden kişi bir anda alev alırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Aldığı sıvıda alkol olup olmadığını test etmek istedi, ölümden döndü
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Rusya’da aldığı sıvıda alkol olup olmadığını test eden kişi asansörde yanarak ölmekten son anda kurtuldu. Bilincini kaybeden kişinin, asansörün kapısının açılmasıyla kurtuldu. Söz konusu kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

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