Alevlerin içine dalıp kurtardı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Avustralya'da günlerdir orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla yangının daha geniş alanlara yayılmaya başladığı bildiriliyor. Bu sırada vatandaşlar da kendilerini ve sevdiklerini korumak için harekete geçti. Son olarak, Port Macquarie bölgesindeki ormanda bir kadının hayatını hiçe sayarak alevlerin arasında inleyen bir koalayı üzerinden çıkardığı tişörte sarmalayıp kurtadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

İsmi açıklanmayan orta yaşlı kadının koalayı ormandan çıkardıktan sonra ona su içirdiği ve üzerine su serptiği görülüyor. Koala kadının ilk müdahalesinin ardından veteriner kliniğine kaldırıldı. Hâlâ tedavi gördüğü belirtilen koalanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Klinik, yaptığı açıklamada hayvana ilk önce dehidrasyon müdahalesi yapıldığını daha sonra ise vücudundaki yaralar için tedaviye başlandığını belirtti. Avustralya'da şimdiye kadar 50 bin ile 100 bin arasında koalanın yangınlar nedeniyle ölmüş olabileceği açıklandı.

'ULUSAL BİR TRAJEDİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Port Macquarie Koala Hastanesi'nden Sue Ashton, "Alevler hızla ilerlerse sadece tüyleri yanıyor ve kurtulabiliyorlar. Tüyleri zamanla yeniden çıkıyor. Ama üzerinde oldukları ağaçlar yanarsa kurtulma şansları yok. Ulusal bir trajediyle karşı karşıyayız" dedi.

Avustralya'ya özgü hayvanların sayıları son yıllarda hızla azalmaya başladı. Ülkede doğal ortamlarında 43 bin kadar koalanın yaşadığı tahmin ediliyor. Koala ölümleri, yaşam alanlarını kaybetmelerine, hastalıklara, köpek saldırılarına ve iklim değişikliğine bağlanıyor.

4 KİŞİ HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Avustralya'da yaklaşık 15 gündür devam eden orman yangınları, ülkenin doğu kıyısında 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Queensland polisi, 16 yaşındaki bir çocuğu kasten orman yangını çıkarmaktan gözaltına aldı. En az 300 evin zarar gördüğü yangınlarda, Güney Galler’de 1 milyon hektardan fazla alan kül oldu.





