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  3. 02 Mart 2020 09:55

Alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı

Filipinler'de bir alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisinin 30 kişiyi rehin aldığı öğrenildi.

Alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı
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Yerel basında yer alan haberlerde, San Juan kentindeki V-Mall alışveriş merkezinde silah seslerinin duyulduğu ve binanın polis tarafından kuşatıldığı kaydedildi.

Eski bir güvenlik görevlisinin, alışveriş merkezinde yaklaşık 30 kişiyi rehin aldığı ve rehinelerden birinin yaralı olduğu belirtilen haberlerde, müşterilerin panikle dışarı çıktığı alışveriş merkezine 10'dan fazla komandonun girdiği, binanın dışında da polis memurları ve ambulansların bekletildiği ifade edildi.

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