Alışveriş merkezinde büyük facia: Ölü sayısı 61'e yükseldi

Irak’ın El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Irak'ın El-Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vasıt vilayetinde yer alan El-Kut şehrinde bulunan alışveriş merkezindeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, tamamen yanan 14 cesedin kimliğinin belirsiz olduğu, 45 kişinin ise yaralı kurtarıldığı aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları hala sürüyor.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, dün akşam 21.00'den sonra başlayan ve yaklaşık 8 saat süren yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirirken, bölgeye vatandaşların yaklaşılmasını engellemek amacıyla alışveriş merkezinin çevresinde geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturuldu.