Alışveriş merkezinde yangın faciası: 6 ölü, 20 yaralı
Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Pakistan basını, Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer, yangının yaklaşık yüzde 30'unun kontrol altına alındığını belirterek, söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
DHA
