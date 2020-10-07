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  3. 07 Ekim 2020 16:35

Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan - Ermenistan çatışmasına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü
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Görüşme Aliyev'in basın ofisi tarafından duyuruldu. 

İkili arasında gerçekleştirilen görüşmede Putin Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili kaygılarını dile getirirken çatışmaların durdurulmasını istedi. 

Bölgede yaşananları 'trajedi' olarak değerlendiren Putin bölgede yaşanan çatışmaların 25 yıldır yaşanan en ölümcül çatışmalar olduğunu belirterek Moskova2nın durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi. 

Putin bölgede yaşananlarla ilgili olarak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da sürekli temas halinde olduğunu sözlerine ekledi. 

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