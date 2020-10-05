Aliyev'den ateşkes açıklaması: Türkiye bu işlerde faal olmalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev TRT Haber’e özel açıklamalar yapıyor.

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz.

30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan'a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağız takvimi sunmalı. Biz isteriz ki bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir.

Bu savaşa biz başlamadık, biz topraklarımızı savunuyoruz. Tovuz çatışmalarında Ermenistan topraklarına geçmedik.

Tarihi adalet diyor ki, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır.

Biz hep müzakere masasında olumlu tavır sergiledik.

Ateşkesi sağlamak o kadar da kolay değil. Ateşkes tek taraflı sağlanmıyor. Şuan şiddetli çatışmalar var. Her iki taraf da talimat vermelidir. Bu zor bir süreçtir.

Minsk grubu eş başkanları ve diğer ülkeler sağlarsa ateşkes sağlanabilir. Türkiye güçlü bir devlettir. Dünya çapında büyük kapasitesi vardır. Bizim komşumuzdur. Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türk kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak şartıyla.

Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye 'biz Azerbaycan'ın yanındayız.' dedi. Birçok başka aktörlere de bu bir uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye olmalıdır.

Muharebe daima devam etmeyecek. Tabi ki barış sağlanacak. Artık bu bölgede uzun vadeli dayanıklı barış sağlanmalı.

Fransa kendini ayrı yere koyuyor, biz koymuyoruz. Bizi itham etti, bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi? Fransa 93'te oy vermiştir. Kendi oyuna baksın.

Bizi en çok destekleyen, net şekilde Türkiye olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları birçok ülkeye uyarı olmuştur. Tüm kürsülerden biz birbirimizi destekliyoruz.

Rusya ile bugün birçok alanlardaki ilişkiler çok yüksek seviyededir. 2 ülke de bu ülkeye strateji partnerlik ilişkisi açısından yaklaşmaktadır. Rusya bu meseleye ilişkin çok mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Olumlu mesajlar gelmektedir. Herhangi bir tarafı tutmuyor.

Neden onlar Temmuz ayında bu provokasyonu Azerbaycan sınırında yaptılar? Onların hangi hedefleri vardı. Bir hedefi vardı. Ermenistan bizim doğdudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Biz onların sınırını geçelim diye... Ermenistan Rusya'nın bu sürece dahil olmasını istiyor.

Esas amaçları Azerbaycan topraklarını işgal etmek ve petrol boru hattına geçip orayı kontrol altına almaktı. Geçemeyince, geri çekildiler ve yardım istediler.

Ermenistan'da çok derin bir kriz yaşanıyor şuanda. Bu kriz neticesinde siyasi ilişkileri bozuldu. Paşinyan, muhalifleri hapse atıyor şuan.