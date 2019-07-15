Alkolsüz bira İslam dünyasını karıştırdı

Hollandalı firma, ‘Heineken 0.0’ adı verilen alkolsüz birasını, ‘Şimdi yapabilirsiniz’ sloganı eşliğinde Malezya’da geçen ay görücüye çıkardı. Ancak bu gelişme yetkilileri paniğe sevk etti.

Ürünlerin helal standardında aranan İslami usullere uygunluğunu denetleyen kamu kurumu JAKIM, Facebook üzerinden bir açıklama yaparak alkolsüz biranın, yanı bira gibi üretildiğini bu nedenle İslam’da yine de yasak olduğunu söyledi.

Ülkenin din işlerinden sorumlu bakanı Mujahid Yusof Rawa da, bu biranın Müslüman müşterileri yanılttığını savundu.

FİRMA: AÇIK İŞARETLER KOYUYORUZ

Bunun üzerine bir açıklama yayımlayan Heineken, alkolsüz biranın ‘helal olmadığını, sadece 21 yaş ve üzeri Müslüman olmayan müşteri kitlesini hedeflediklerini’ söyledi.

Açıklamada, “bütün Heineken 0.0 ürünleri sadece marketlerin helal olmayan bölümlerinde mevcuttur. Ürünlerin yanına, Heineken 0.0’ın kesinlikle Müslüman olmayan, 21 yaş ve üzeri kişiler için üretildiği konusunda müşterileri bilgilendirecek açık işaretler koyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kültürel değerler konusunda hassas olduklarını vurgulayan Heineken, kafa karıştıran sloganına da açıklık getirdi.

Firma; öğle yemeğinde, iş toplantılarında, spordan sonra veya araç kullanmak durumundayken bile bira içmekten keyif alan ve Müslüman olmayan kişilere bir tercih sunmak istediklerini vurguladı.

Heineken, alkolsüz birasını 2017 yılında Avrupa pazarına da sunmuştu. Bira, yüzde 5 alkol oranına sahip orijinal Heineken’e karşılık sadece yüzde 0.03 alkol içeriyor.





