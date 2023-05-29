Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a telefon
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Almanya Başbakanı Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.
DHA
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