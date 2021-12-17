  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna çıkışı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna çıkışı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna çıkışı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin, sınırların değişmemesinin Avrupa için büyük önem taşıdığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvede Ukrayna'nın güvenliği konusunu görüştüklerini dile getiren Scholz, bu konuda AB üyeleri arasındaki dayanışmayı görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Scholz, "Avrupa sınırlarının yerinden oynamaması bizim için büyük önem taşıyor. Bu güvenlik konusu herkes için geçerli. Bu ancak Avrupa'daki ortak güvenlik ilkesine saygı gösterilerek başarılabilir" dedi.

Scholz, sınır ihlali durumunda buna tepki verilmesinin hesaba katılması gerektiğini kaydetti.

Alman Şansölye, Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüklerini ve Normandiya formatının canlandırılması konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın işletme ruhsatıyla Ukrayna'daki krizi azaltma çabalarının birleştirilmesine karşı çıkarak, "Kuzey Akım 2, bir özel sektör projesidir. Avrupa Enerji Yasası çerçevesinde ruhsat konusundaki karar, Alman makamları tarafından verilecektir" ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler almanya ukrayna rusya avrupa sınırları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray'da çifte ayrılık
Avrasya Araştırma Başkanı, son seçim anketini açıkladı
Bugün bir kahramanımız daha oldu! Canını hiçe saydı
Lütfi Elvan'ın bakanlıktan ayrılmadan önce Erdoğan'la son görüşmesi ortaya çıktı
Dolar, Euro ve altından yeni rekor! Dolar 16 TL'yi gram altın 950 TL'yi gördü
Süper Lig ekibi Volkan Demirel ile anlaştı
TBMM'de bu sefer de kadın vekiller kavga etti
Bakanlığa bağlı ajans Türk Lirası'nı dövize çevirip faize yatırmış
Sahile vuran gizemli canavar hayretler içinde bıraktı! Tam bin 100 metreden geldi
Zam'aydın Türkiyem! Benzine okkalı zam geldi!