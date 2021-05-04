Almanya bunu tartışıyor! Aşı yaptıranlar muaf olacak

Almanya koronavirüse karşı aşılanmış kişiler için kısıtlamaları hafifletmeye hazırlanıyor. Tartışma yaratan kararın hafta sonu yürürlüğe girebileceği belirtiliyor.

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları için yeni bir karar çıktı.

AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre, Almanya aşılanmış kişiler için virüs kısıtlamalarını hafifletmeye hazırlanıyor.

Almanya kabinesi bugün Kovid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilere getirilen kısıtlamaları hafifletmek için düzenlemeleri kabul etti.

Henüz parlamentonun alt ve üst meclisleri tarafından onaylanmayan düzenlemeler hafta sonu yürürlüğe girebilir.

Avrupa Birliği (AB) de benzer bir uygulamayı üye ülkelerinin tamamında yürürlüğe sokmak istiyor.

DOKTORLAR KARŞI ÇIKIYOR

Bu karar ülkede bir kesim tarafından tabiri caizse sevinç ile karşılanırken, tepkileri de beraberinde getirdi.

Federal Kamusal Sağlık Hizmeti Hekimleri Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, sert bir dille eleştirdi.

Teichert, ülke basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Koronavirüs aşısı olan ya da iyileşenlerin, örneğin ülkeye giriş yaparken test zorunluluğundan muaf olmaları çok kötü sonuçlar doğurur.'