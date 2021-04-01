  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Almanya Cumhurbaşkanı korona aşısı oldu

Almanya Cumhurbaşkanı korona aşısı oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, askeri hastanede AstraZeneca aşısı oldu.

Almanya Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier'e Berlin’deki askeri hastanede AstraZeneca aşısı uygulandı.

Steinmeier aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, Almanya’da onaylanmış aşılara güvendiğini belirterek, "Bugün AstraZeneca ile ilk aşıyı oldum. Aşılama, salgından çıkış yolundaki en önemli adımdır." ifadesini kullandı.

65 yaşında olan Cumhurbaşkanı Steinmeier, halka da imkanları kullanarak aşılama kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Steinmeier’in eşi Elke Büdenbender aşı önceliği sırasında başka bir grupta yer aldığı için kısa süre önce Kovid-19’a karşı aşı oldu.

Steinmeier, 2010’da böbrek hastası olan eşine kendi böbreğini vermişti.

Etiketler korona aşı almanya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den denize kıyısı olan belediyelerin yetkilerine tırpan!
Masumiyet'te Hülya Avşar'ı sildiler!
Sigara içenlere müjde! İşte en sevdiğimiz haber: Sigaraya zam geldi!
2023 yılı seçimleri için sürpriz ''yeni ittifak'' iddiası
Otomobilini yenilesinler diye bıraktı geri döndüğünde gözlerine inanamadı
Bakan'dan milyonlarca çalışana kötü haber: Hayaldi, hayal olarak kalacak!
Son anketten AK Parti ve MHP'ye bir kötü haber daha
BİM cuma kampanyaları belli oldu
Pazarda sapık var! Elinde bastonuyla önüne geleni taciz etti
Keşke 1 Nisan şakası olsaydı: İkinci el otomobilde kötü haber geldi!