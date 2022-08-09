Almanya Düren Alevi Kültür Merkezi’ne saldırı düzenlendi

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuza (AABF) bağlı Düren Alevi Kültür Merkezi'ne saldırıldığını açıkladı.

Ankara'da bulunan cemevleri ve Alevi derneklerine yapılan saldırıların ardından Almanya Düren Alevi Kültür Merkezi'ne de bir saldırı gerçekleşti.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, yaptığı açıklama ile Düren Alevi Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde belirsiz kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini, kültür merkezinin camlarının kırıldığını duyurdu. Saldırıyı gerçekleştirenin kimliğinin belli olmadığını kaydeden Öker, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Öker şöyle dedi:

"Türkiye'de son dönemlerde Cemevlerimize yönelik yapılan saldırılar, Kartal Cemevi başkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırının olmasının ardından, bugün Düren Cemevimizin camlarının kırılması tesadüf gibi görünmüyor. Umarız düşündüğümüz gibi değildir. Emniyet yetkililerinden konuya dair somut bir cevap aldığımızda kamuoyuyla paylaşacağız."