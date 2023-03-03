Almanya, İsviçre'den elindeki Leopard 2 tanklarını satmasını istedi

Berlin yönetimi, kullanılmayan tankların silah üreticisi Rheinmetall'e satılmasını talep etti.

Almanya, Polonya, Portekiz, Finlandiya ve İsveç, Rusya ile savaşta Kiev'e destek olmak üzere Ukrayna'ya Leopard tankları gönderdi.

Bu durum, söz konusu ülkelerin cephanelerinde boşluklara sebep oldu.

Berlin yönetimi, İsviçre'den elindeki Leopard 2 tanklarının bir kısmını Düsseldorf merkezli silah üreticisi Rheinmetall'e satmasını istedi.

İsviçre'den tank talebi

Böylece Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinde oluşan boşluğun giderilmesi hedefleniyor.

Reuters'ın haberine göre, Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd'a bir mektupta proje hakkında bilgi verdi.

Almanya satın almak istiyor

Gelişmeyi, ilk olarak İsviçre gazetesi Blick paylaştı. Alman hükümeti, İsviçre'den Rheinmetall tarafından Leopard 2 tanklarının satın alınmasını onaylamasını istedi.

Bazı garantilerin verildiği söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen ocak ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları sağlayacaklarını söylemişti.

Scholz, Avrupa'da gerçekten bir savaş olduğuna dikkati çekerek, şöyle demişti:

Bu savaş, tam da Berlin'den çok uzak olmayan Ukrayna'da gerçekleşiyor. Dolayısıyla yaptığımız her şeyde Ukrayna'yı desteklemeli ve aynı zamanda savaşın, Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini engellemek için gerekli ve mümkün olan her şeyi yaptığımızı açıkça ortaya koymalıyız.