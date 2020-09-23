Almanya, Lukaşenko'yu cumhurbaşkanı olarak tanımadı

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ilgili Almanya'dan açıklama geldi. Berlin yönetimi, Lukaşenko'yu Belarus cumhurbaşkanı olarak tanımadığını belirtti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Seçimlerde gerekli demokratik yeterlilikler sağlanamadı. Seçimler ne özgür ne de adil bir şekilde yapıldı" açıklamasında bulundu.



YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Bağımsızlık Sarayı'nda yapılan yemin töreninde Lukaşenko, anayasa kitabı üzerine el basarak Belarus dilinde yemin etti.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, seçim günü akşamı itibarıyla "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla muhalefetin organizasyonuyla protestolar başlamıştı.

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.