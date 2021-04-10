Almanya Türkiye’yi kara listeye alıp salgın ülkesi ilan etti

Türkiye’de son haftalarda artan korona vakalarıyla birlikte hasta sayısı 55 binleri aştı. Ortaya çıkan tablonun ardından Almanya, Türkiye’yi kara listeye alarak "yüksek insidans bölgesi" olarak işaretledi. Almanya Dışişleri de seyahat uyarısında bulundu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, günlük vaka sayısı 55 binleri aşan Türkiye, Almanya hükümeti tarafından kara listeye alındı. Hükümet Türkiye'yi özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler listesine dahil etti. Türkiye'nin daha önce "risk bölgesi" olan statüsü böylece "yüksek insidans bölgesi" olarak değiştirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, son yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 200'den fazla hale gelmesi nedeniyle bu değişikliğin gerçekleştiğini açıkladı.

İnsidans, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısını ifade eder.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sayfasında yer alan bilgilere göre Türkiye'nin yanı sıra bugün Hırvatistan, Ermenistan ve Ukrayna da enfeksiyon riskinin çok yüksek olduğu bölgeler listesine alındı. Yeni sınıflandırma 11 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli olacak. 40'tan fazla ülkenin bulunduğu listede Almanya'nın komşusu olan Hollanda, Polonya ve Çekya gibi Avrupa ülkeleri de bulunuyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN ALMAN VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında da Türkiye'nin enfeksiyon riski bakımından statüsünün değiştirildiğine dikkat çekildi. Bakanlığın Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye "zorunlu olmayan, turistik amaçlı seyahatlerden" kaçınması uyarısı sürüyor. Uyarı metninde Türkiye Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütünün yeni vaka sayılarıyla ilgili açıkladığı tablolara da link verildi.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'ye hava, kara ve denizyollarının açık olduğu, İran'dan karayoluyla Türkiye'ye girişlerde, Türkiye'den Yunanistan'a çıkışlarda, Türkiye ile Gürcistan arasındaki giriş ve çıkışlarda kısıtlamaların ise yürürlükte olduğu belirtildi.

Türkiye'ye seyahat edecek olanların seyahate en fazla 72 saat kala Türkiye Sağlık Bakanlığının hazırladığı elektronik formu doldurmakla yükümlü olduğu belirtildi. Seyahat edenlere HES kodu verileceği ve bu kodun ülke içindeki kontrollerde gösterilmek zorunda olduğu anlatıldı.

Ayrıca 6 yaşından büyük herkesin Türkiye'ye girişlerde seyahata en fazla 72 saat kala PCR testi yaptırarak sonucun negatif olduğunu göstermek zorunda olduğu belirtildi. Bu uygulamanın uçuş ekipleri, kamyon ya da tır sürücüleri, denizciler ya da transit yolcular için geçerli olmadığı, test sonucunun check-in sırasında ibraz edilmek zorunda olduğu kaydedildi.

DW Türkçe