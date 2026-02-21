  1. Anasayfa
  3. Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına acil uyarı: ''İran'ı terk edin''

Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına acil uyarı: ''İran'ı terk edin''

Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına acil uyarı: ''İran'ı terk edin''
Güncelleme:

Almanya ve İsveç, İran'daki vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etme çağrısı yaptı. Tahran Büyükelçilikleri üzerinden yapılan uyarılarda, askeri çatışma riskinin arttığı ve güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği vurgulandı.

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran ve bölgedeki durumun gerginliğini koruduğu belirtildi. Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Alman vatandaşlarına mevcut çıkış imkanlarını kullanarak ülkeyi hemen terk etmeleri çağrısı yinelendi. Ayrıca, olası bir gerginliğin tırmanması durumunda Tahran'daki Alman Büyükelçiliği'nin ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeden çıkış konusunda neredeyse hiçbir destek sağlayamayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

'TAHLİYE KONUSUNDA YARDIMCI OLAMAYACAĞIZ'

Benzer bir uyarı da İsveç cephesinden geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ve bölgedeki gelişmelerin son derece belirsiz olduğuna dikkat çekti. İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a yönelik tüm seyahatlerden kaçınılması tavsiyesini ve ülkedeki İsveç vatandaşlarına yönelik kesin ayrılma çağrısını hatırlatan Stenergard, hava ve kara yolları üzerinden çıkışların halen mümkün olduğunu belirtti.

Vatandaşların imkan varken beklemeden İran'ı terk etmesi gerektiğinin altını çizen Stenergard, “İran'da kalmayı seçen kişilerin üzerinde büyük bir şahsi sorumluluk bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

