Almanya’da 24 saatte 508 kişi daha koronavirüse yenik düştü

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Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 508 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 67 bin 206'ya çıktı.
Son 24 saatte 9 bin 113 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 369 bin 719 oldu.
Ülkede 3 milyon 85 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 635 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
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