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  3. 19 Şubat 2021 15:47

Almanya’da 24 saatte 508 kişi daha koronavirüse yenik düştü

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 508 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’da 24 saatte 508 kişi daha koronavirüse yenik düştü
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Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 508 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 67 bin 206'ya çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 113 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 369 bin 719 oldu.

Ülkede 3 milyon 85 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 635 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

almanya , salgın , korona
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