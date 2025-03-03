Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
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Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç, yayaların arasına girdi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı.
Polis, bölgede operasyon başlatıldığını ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.
Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.
DHA
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