  3. Almanya'da banka şubesinde rehine krizi: Soyguncular kayıplara karıştı!

Almanya'nın Sinzig kasabasında bir banka şubesinde rehine krizi yaşandı. Rehin alınan 2 kişi güvenlik güçlerince kurtarılırken, soyguncular kaçmayı başardı.

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaletindeki Sinzig kasabasında bulunan Volksbank şubesinde bugün gerçekleşen rehine krizi 6 saat sonra sona erdi. Olayın gerçekleştiği bölgeden sorumlu Koblenz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jürgen Fachinger, gazetecilere yaptığı açıklamada yerel saatle 09.00’da başlayan Volksbank bankasındaki kurtarma operasyonunun tamamlandığını, 2 rehinenin yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Banka içerisinde soyguncuların izine rastlanmadığını belirten Fachinger, kriz esnasında kaçmış olabileceklerini bildirdi. Fachinger, şüphelilerin kimliğine ilişkin henüz netleşen bilgiler olmadığını kaydetti. Polisin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra rehinelerin ifadelerine başvuracağını belirten Fachinger, bu sayede fail veya faillere ilişkin bir eşkal belirlenmesinin yapılacağını bildirdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise, soygun amaçlı rehine krizinde fail veya faillerin ağır silahlı polis özel kuvvetlerinin bölgeye gelmeden bankadan kaçmış olduklarının değerlendirildiği bildirildi. Haberlerde, kurtarılan 2 rehinenin para transferi yapılan zırhlı aracı kullanan sürücü ile bir banka çalışanının olduğu ifade edilirken, soyguncuların herhangi bir miktarda para çalıp çalmadığı veya amaçlarının henüz ne olduğunun bilinmediği kaydedildi. Haberlerde polisin ilerleyen saatlerde soruşturmanın ilk sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmasının beklendiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Sinzig kasabasında faaliyet gösteren Volksbank bankasına ait şubeye para transferi yapan zırhlı araç banka önüne geldiğinde fail ya da failler görevli kişiyi rehin alarak, banka içine girmişti. Fail veya faillerin banka içinde bazı kişileri de rehin alarak kasa odasına girdiği değerlendirilmiş, bölgeye çok sayıda polis sevk edilmişti. Özel Kuvve

İHA

