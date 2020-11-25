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  3. 25 Kasım 2020 13:31

Almanya'da başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir saldırgan Başbakanlık binasına saldırı girişimde bulunuldu. Başbakanlık binasının kapısına çarparak duran araçtaki sürücüye polis müdahale etti.

Almanya'da başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.

Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

AA

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