Almanya'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 81'e yükseldi

Almanya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Şiddetli yağmurun Almanya'nın batı bölgelerinde sele yol açmasının ardından altı bina çöktü.

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Altena ve Wedohl kasabalarında görev başındaki iki itfaiyecinin de arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatlarını kaybettikleri duyuruldu.

Schuld bei Adenau bölgesinde yaklaşık 25 evin daha çökme tehlikesi altında olduğu da gelen haberler arasında.

Yapılan resmi açıklamada Schuld isimli köyde çöken evlerde yaşayan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisine yer verildi.

'ÜST KATLARA ÇIKIN'



Güvenlik güçleri felaketin boyutu hakkında net bir bilgi paylaşmazken son durum hakkında bilgi veren Jürgen Pfoehleer, insanları evde kalmaya ve mümkünse evlerinin üst katlarına çıkmaya çağırdı.

Gelen ilk bilgiler sel felaketinin yaşandığı bazı bölgelere kara yolu ulaşımının kapandığına işaret ediyor.

Ayrıca Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'nın büyük bölümünde demiryolu bağlantıları askıya alındı.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istenildiği belirtiliyor.

Sele neden olan yağışların yarın itibari ile azalması bekleniyor.

Ülkede dün başlayan yoğun yağışlar, bölgede görev yapan bir itfaiye erininin boğularak ölmesine neden olmuştu.