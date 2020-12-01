  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 01 Aralık 2020 19:22

Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir araç yayalara çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

A+ A-

Trier polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye bağlı SWR'nin haberine göre, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, araç sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.

araç , kaza , almanya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM