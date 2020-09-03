Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya’nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Cansız bedenleri bulunan çocukların 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında olduğu açıklandı.

ANNEANNE İHBAR ETTİ

Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach’ta yaşayan anneannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

TREN İSTASYONUNDA İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Kimliği henüz açıklanmayan ve 27 yaşında olduğu açıklanan annenin Düsseldorf’taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

11 yaşındaki diğer çocuğun ise anneannesinin yanında bulunduğu öğrenilirken, 5 çocuğunu öldüren annenin polis merkezinde sorguda olduğu ifade edildi.