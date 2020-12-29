Almanya'da bir günde 852 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 852 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 852 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 978’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 12 bin 892 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 726’ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 5 bin 597 hastadan 3 bin 17'si solunum cihazına bağlı bulunuyor.

Bu arada, ülkede dün itibariyle 41 bin 962 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Almanya'da şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.



Öte yandan, salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle mali sorunlar yaşayan hastanelerin çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyebileceği belirtildi.

Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, basına yaptığı açıklamada, hastanelerin kısıtlı mali kaynaklara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Federal hükümet yardımları önemli ölçüde artırmazsa, ülkedeki hastaneler 2021'in ilk çeyreğinde bile çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyecek." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, hastanelerde yatakların boş tutulması için Kovid-19 sayılarının yüksek olduğu bölgelerde acil olmayan ameliyatları erteleyen hastanelere para ödeyeceğini açıkladığını anımsatan Gass, bu uygulamanın sadece hastanelerin yüzde 25'ini kapsadığını söyledi.

Gass, hükümetin hastanelere 2019'u baz alarak yardım yapmasını istedi.

Almanya Hastaneler Enstitüsünün yaptığı ankete göre de ülkedeki hastanelerin 3'te 2'sinin 2020'yi zararla kapatması bekleniyor.