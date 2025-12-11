  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Almanya'da camilere peş peşe saldırılar

Almanya'da camilere peş peşe saldırılar

Almanya'da camilere peş peşe saldırılar
Güncelleme:

Almanya'nın Hannover kentinde üç ayrı camiye saldırı düzenlendi. Camilerin camları kırılırken, duvarlara İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması olan IDF yazısı yazıldı.

Almanya'da camilere yönelik saldırılar sürüyor. Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kentinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iki gün içinde 3 camiye saldırı gerçekleştirdi. Hafta başından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İlim İrfan Camisinin camları kırıldı, DİTİB Hannover Merkez Camisi ile İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatı (IGMG) Ayasofya Camii'nin dış cephelerine sprey boya ile İsrail'i destekleyen yazılar yazıldı. Ayrıca cami duvarlarına İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması olan IDF yazısı yazıldı.

Cami dernekleri güvenlik güçleriyle irtibata geçti

Saldırıların ardından cami dernekleri güvenlik güçleriyle irtibata geçerek fail veya faillerin bulunmasını talep etti. Türk resmi makamları da Türk cami ve derneklerinin güvenlik önlemlerinin artırılması için girişimde bulundu.

"Hannover'de İslam düşmanı ve ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya camilere yönelik saldırılara tepki gösterdi. Sırakaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hannover'de iki günde üç ibadethaneye yapılan İslam düşmanı ve ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yetkililer ibadethanelerin güvenliğini sağlamalı ve failleri derhal adalete teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

Hannover'de camilere yönelik saldırılara ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA

text-ad
Etiketler ALMANYA cami
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Fed'in faiz kararı sonrası altın için tahminler peş peşe açıklandı Fed'in faiz kararı sonrası altın için tahminler peş peşe açıklandı Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler! Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler! Tüm çalışanlar etkilenecek; emeklilik hesabı bir kez daha silbaştan değişiyor! Tüm çalışanlar etkilenecek; emeklilik hesabı bir kez daha silbaştan değişiyor!
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün'' Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün'' Davalık olan 6 milyar dolarlık arazideki işletmeler bir bir mühürlendi! Davalık olan 6 milyar dolarlık arazideki işletmeler bir bir mühürlendi! Ahırdaki kaçak elektrik baskınında ortaya çıkan gerçek şoke etti Ahırdaki kaçak elektrik baskınında ortaya çıkan gerçek şoke etti ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı! ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı! Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden iddia: ''Bay bay deyip itti!'' Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden iddia: ''Bay bay deyip itti!'' Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor!