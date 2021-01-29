  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 29 Ocak 2021 21:21

Almanya'da flaş karar! 17 Şubat tarihine kadar giriş yasak

Almanya'da başlayan uçuş yasağı kapsamında 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak

Almanya'da flaş karar! 17 Şubat tarihine kadar giriş yasak
A+ A-

Almanya'da uçuş yasağı yarından itibaren başlıyor. Uçuş yasağı kapsamında 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak.

almanya , karar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM