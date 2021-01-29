Almanya'da flaş karar! 17 Şubat tarihine kadar giriş yasak

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Almanya'da uçuş yasağı yarından itibaren başlıyor. Uçuş yasağı kapsamında 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak.
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