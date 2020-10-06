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  3. 06 Ekim 2020 17:49

Almanya'da savaştan kalma bomba bulundu! Binlerce kişi tahliye edilecek

Almanya’da A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu.

Almanya'da savaştan kalma bomba bulundu! Binlerce kişi tahliye edilecek
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Almanya’nın Köln kenti Klettenberg Str 342 numarada, Türkiye A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulunduğu bildirildi.



Köln Büyükşehir Belediyesi, bombanın bulunduğu bölgedeki 500 metrekarelik yarıçapta yaşayan 7 bin 200 kişiye dağıttığı mektupta, bomba imha çalışmaları esnasında herkesin tahliye edileceği bildirildi. Mektupta ayrıca uyulması gereken kurallar da anlatıldı.

DHA

bomba , almanya , ikinci dünya savaşı
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