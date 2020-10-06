Almanya'da savaştan kalma bomba bulundu! Binlerce kişi tahliye edilecek

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Almanya’nın Köln kenti Klettenberg Str 342 numarada, Türkiye A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulunduğu bildirildi.
Köln Büyükşehir Belediyesi, bombanın bulunduğu bölgedeki 500 metrekarelik yarıçapta yaşayan 7 bin 200 kişiye dağıttığı mektupta, bomba imha çalışmaları esnasında herkesin tahliye edileceği bildirildi. Mektupta ayrıca uyulması gereken kurallar da anlatıldı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol