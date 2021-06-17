Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya'nın Espelkamp şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Alman Haber Ajansının (DPA) Bielefeld polisine dayandırdığı haberine göre, Espelkamp şehir merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.