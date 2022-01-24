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Almanya'da silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Almanya'da silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı

Almanya'nın Heidelberg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği bildirildi.

 Alman polisi saldırıda tek bir saldırganın bulunduğunu ve bu kişinin de ölü olarak el geçirildiğini duyurdu.

Heidelberg kentine bağlı Baden-Württemberg'de polis operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Etiketler polis alman saldırı
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